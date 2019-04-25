На Буюканах и Рышкановке запланированы отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 25 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, проживающие по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Крянгэ 6A, 6/4, 4, 4A, Каля Ешилор 3/2 – с 11:00 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 16, подъезд 3 и 4, кв. 49-102 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.