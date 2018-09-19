На Буюканах агрессивный неадекват с топором держит в страхе жителей многоэтажки (ВИДЕО)

Мужчина, проживающий в одной из квартир в столичном доме, пугает детей своим видом и поведением, разбивает двери топором, расхаживает по подъезду в одних трусах и мочится на стены.

По словам измученных соседей, в постоянном страхе за себя и своих детей они живу уже более года. Неадекватным и опасным мужчина, по-видимому имеющий психическое заболевание, становится в периоды обострений. Люди не раз обращались в полицию, однако штрафы не пугают дебошира, пишет canal3.md.

Администратор дома говорит, что мужчина купил квартиру после того, как приехал с заработков. И все с ним было в порядке, до прошлого лета.

– Смотришь на него – обычный человек, но бывает время, когда он становится агрессивным. Проявляет её и в отношении детей и женщин. Он обвиняет соседей в том, что что они ночью зашли к нему к квартиру, подсыпали ему что-то в пищу, из-за чего он не может пойти к девушкам, – сказал администратор дома, Игорь Тер.

Самого виновника беспокойства найти не удалось, чтобы получить комментарий.

37-летнего буйного соседа полиция штрафовала уже не раз.

– В отношении него было возбуждено уголовное дело о статье 287, хулиганство. Также назначена психиатрическая экспертиза, и мы ждем заключения врача, чтобы определить, является ли 37-летний мужчина психически больным или имеет какое-то расстройство, – заявила пресс-секретарь столичной полиции, Наталья Стати.

А пока дело расследуют, жильцы продолжают жить в страхе.