На брянской таможне изъяли полтонны “странного” молдавского мяса

За минувшие выходные сотрудники брянской таможни изъяли у пассажиров поездов, следующих из Молдовы, около 500 килограммов мяса неизвестного происхождения.

По словам руководителя пресс-службы брянской таможни, в кишинёвских поездах было обнаружено огромное количество сумок со “странными” мясными изделиями общим весом более полутонны. Подозрительный товар был найден у 4 граждан Украины и 5 граждан Молдовы, передаёт gorodbryansk.info. Как оказалось, мясная продукция перевозилась для продажи в Москве, однако никаких документов на происхождение товара у перевозчиков не было.

Изъятая продукция была возвращена обратно в Украину и Молдову, а в отношении нарушителей возбуждены дела за несоблюдение установленных запретов и ограничений.