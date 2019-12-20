На Ботанике зажгли огни на новогодней ёлке (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сегодня состоялось торжественное открытие новогодней ели на Ботанике. Об этом рассказал в социальных сетях вице-претор сектора Юрий Витнянский.

Мероприятие было организовано претурой сектора в сотрудничестве с Управлением образования, молодёжи и спорта. На открытии выступили сольные исполнители и фольклорные группы из доуниверситетских учебных заведений Ботаники.

Для жителей сектора и гостей столицы прозвучали колядки, песни, а также прошли театральные представления в традиционной праздничной тематике.