На Ботанике зажгли огни на новогодней ёлке (ФОТО, ВИДЕО)

На Ботанике зажгли огни на новогодней ёлке (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня состоялось торжественное открытие новогодней ели на Ботанике. Об этом рассказал в социальных сетях вице-претор сектора Юрий Витнянский.

Мероприятие было организовано претурой сектора в сотрудничестве с Управлением образования, молодёжи и спорта. На открытии выступили сольные исполнители и фольклорные группы из доуниверситетских учебных заведений Ботаники.

Для жителей сектора и гостей столицы прозвучали колядки, песни, а также прошли театральные представления в традиционной праздничной тематике.

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