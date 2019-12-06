На Ботанике завершаются работы по благоустройству территории вокруг Центра семейных врачей (ФОТО)

На Ботанике завершаются работы по благоустройству территории вокруг Центра семейных врачей (ФОТО)

В столичном секторе Ботаника завершаются инициированные Партией социалистов работы по благоустройству территории вокруг Центра семейный врачей №2. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

По его словам, ранее вокруг всей поликлиники и во дворе была уложена новая плитка. Сейчас ведутся работы по реконструкции лестницы и пандуса.

– В течение нескольких дней все работы будут завершены. Весной на клумбах прорастет уже засеянная трава, – написал Витнянский.

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