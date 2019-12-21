На Ботанике загорелась сауна: обошлось без жертв

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Сегодня утром, 21 декабря, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) получил сообщение о возгорании, которое произошло в сауне, находящейся по адресу бул. Дечебал, 6/4.

На место происшествия прибыли три пожарных расчета, сообщает пресс-служба ГИЧС. Спасатели установили, что огонь уничтожил облицовку стен помещения площадью 12 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал. Пожарным удалось быстро ликвидировать огонь и предотвратить его распространение.

Обстоятельства ЧП предстоит выяснить специалистам.