На Ботанике задержали рецидивиста, промышлявшего кражами на улицах города (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали 31-летнего уроженца Сорокского района за серию краж, совершённых на территории столицы в июле-сентябре. Ранее мужчина попадался в руки правоохранителей за аналогичные преступления.

Первый инцидент был зарегистрирован 27 июля. Потерпевший мужчина сообщил, что на бул. Траян к нему подошёл неизвестный и попросил позвонить. Как только телефон оказался в его руках, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Причинённый ущерб составил 2 650 леев.

Еще один инцидент случился 18 августа. Подозреваемый зашёл в магазин на автозаправочной станции, ​​расположенной на улице Трандафирилор, откуда украл 5 устройств “IQOS” на общую сумму 6 400 леев, после чего покинул место преступления.

3 сентября подозреваемый также украл мобильный телефон стоимостью 5 000 леев из супермаркета, расположенного на бул. Куза-Водэ. Устройство принадлежало 18-летней сотруднице магазина, которая на несколько мгновений отлучилась, а когда вернулась – телефона не нашла. Действия злоумышленника попали на камеры наблюдения, установленные в магазине.

Вскоре нарушитель был задержан правоохранительными органами. Во время слушаний мужчина признал свою вину. За кражу и мошенничество ему грозит до 6 лет лишения свободы.