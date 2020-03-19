На Ботанике вызволили двух детей из запертой квартиры

На Ботанике вызволили двух детей из запертой квартиры

Этим утром спасатели пришли на помощь двум детям, которых закрыли в квартире на Ботанике.

По информации ГИЧС, мать оставила девочку и мальчика двух лет запертыми в квартире на первом этаже. Женщина вышла на улицу развесить бельё. По возвращении она не смогла самостоятельно открыть дверь и вызвала спасателей.

Подоспевшие сотрудники ГИЧС проникли в помещение через окно и открыли дверь. К счастью, с детьми ничего не успело произойти.

Родителей призывают не оставлять несовершеннолетних без присмотра, а в чрезвычайных ситуациях звонить по единому экстренному номеру 112.

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