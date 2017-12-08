На Ботанике водитель сбил женщину на переходе и сбежал (ФОТО)

53-летняя жительница Кишинева, переходившая дорогу согласно правилам, серьезно пострадала.

Инцидент произошел утром сегодня, 8 декабря, на бульваре Траян. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, наезд совершил автомобиль марки Opel Astra. Водитель с места происшествия скрылся, пишет unimedia.info.

Пострадавшая получила множество травм и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Как рассказала в соцсети очевидец произошедшего Марианна, водитель мчался на большой скорости, и удар был настолько сильным, что женщина отлетела на несколько метров.

Водителю, сбежавшему с места ДТП, грозит наказание в виде лишения прав на срок до 3 лет. Также ему придется ответить и по факту причинения вреда здоровью — в зависимости от тяжести травм пострадавшей.