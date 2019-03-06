На Ботанике водитель сбил ребёнка на светофоре и сбежал с места ДТП: родители ищут очевидцев

На Ботанике водитель сбил ребёнка на светофоре и сбежал с места ДТП: родители ищут очевидцев

Девятилетняя девочка переходила проезжую часть, когда загорелся зелёный сигнал светофора. В этот момент её сбил автомобиль неизвестной марки.

Мать пострадавшей обратилась к жителям столицы через группу в социальной сети «Chisinau.fail» с просьбой помочь найти водителя, сбившего на светофоре её дочь. По словам женщины, инцидент произошёл вчера, 5 марта, приблизительно в 16.30, на пересечении улиц Христо Ботева и Индепенденцей столичного сектора Ботаника. Всё произошло в тот момент, когда 9-летняя девочка переходила дорогу по правилам.

– Дочь была госпитализирована с переломами и находится на данный момент в больнице. По её словам, машина была белого цвета, – рассказала женщина.

Тех, кто стал очевидцем происшествия или ДТП попало на камеру их видеорегистраторов, просят звонить маме пострадавшей по номеру 079 299 092.

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