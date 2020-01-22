На Ботанике ведутся работы по восстановлению лестницы, ведущей к библиотеке (ФОТО)

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На проспекте Дачия в столичном секторе Ботаника ведутся ремонтные работы по восстановлению лестницы, ведущей к муниципальной библиотеке имени М.В. Ломоносова. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

По словам вице-претора сектора, данный ремонт входит в комплекс работ по благоустройству аллеи на проспекте Дачия, 2-14. Стоит отметить, что весной этого года будет проведён капитальный ремонт самой библиотеки, на который было выделено 1,2 млн леев.