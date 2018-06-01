На Ботанике в траншею упал мини-кран: водитель пострадал (ФОТО)

На Ботанике в траншею упал мини-кран: водитель пострадал (ФОТО)

Инцидент произошел некоторое время назад сегодня, 1 июня, на улице Буребиста, где проводятся ремонтные работы.

Как свидетельствуют снимки с места происшествия, в вырытую траншею упал грузовой автомобиль, задействованный в работах.

По сообщению очевидцев, водитель провалившейся машины получил серьезные травмы, его забрала “скорая помощь”.

О причинах произошедшего на данный момент официальных данных нет. Очевидцы рассказали, что под опорными стойками спецавтомобиля провалился асфальт.

Напомним, с 17 мая по 30 июня этот участок дороги перекрыт для проведения работ по капитальному ремонту теплосетей.

Фото: facebook/ Город без маршруток.

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