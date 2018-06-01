На Ботанике в траншею упал мини-кран: водитель пострадал (ФОТО)

Инцидент произошел некоторое время назад сегодня, 1 июня, на улице Буребиста, где проводятся ремонтные работы.
Как свидетельствуют снимки с места происшествия, в вырытую траншею упал грузовой автомобиль, задействованный в работах.
По сообщению очевидцев, водитель провалившейся машины получил серьезные травмы, его забрала “скорая помощь”.
О причинах произошедшего на данный момент официальных данных нет. Очевидцы рассказали, что под опорными стойками спецавтомобиля провалился асфальт.
Напомним, с 17 мая по 30 июня этот участок дороги перекрыт для проведения работ по капитальному ремонту теплосетей.
Фото: facebook/ Город без маршруток.
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