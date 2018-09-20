На Ботанике трое мужчин употребляли наркотики, сидя в автомобиле (ВИДЕО)

Машина марки Skoda, припаркованная у обочины, вызвала подозрение у сотрудников полиции, вечером патрулировавших город.

Приблизившись, сотрудники правоохранительных органов увидели трех мужчин, явно находившихся в невменяемом состоянии. В руках у одного из них находилось самодельное устройство для употребления наркотиков, пишет canal3.md.

На вопросы полицейских мужчины ответили, что действительно принимали наркотики. При обыске у одного из них обнаружили пакетик с субстанцией желтого цвета. Вещество передано на экспертизу.

Если мужчины будут признаны виновными в употреблении наркотиков, им грозит штраф.