На Ботанике трое мужчин употребляли наркотики, сидя в автомобиле (ВИДЕО)

На Ботанике трое мужчин употребляли наркотики, сидя в автомобиле (ВИДЕО)

Машина марки Skoda, припаркованная у обочины, вызвала подозрение у сотрудников полиции, вечером патрулировавших город.

Приблизившись, сотрудники правоохранительных органов увидели трех мужчин, явно находившихся в невменяемом состоянии. В руках у одного из них находилось самодельное устройство для употребления наркотиков, пишет canal3.md.

На вопросы полицейских мужчины ответили, что действительно принимали наркотики. При обыске у одного из них обнаружили пакетик с субстанцией желтого цвета. Вещество передано на экспертизу.

Если мужчины будут признаны виновными в употреблении наркотиков, им грозит штраф.

 

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