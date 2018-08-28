На Ботанике таксист сбил женщину, переходившую дорогу по зебре (ФОТО)

Молодая женщина была сбита таксистом, когда переходила проезжую часть по пешеходному переходу и на красный сигнал светофора.

Инцидент произошёл в столичном секторе Ботаника, на пересечении бульваров Дачиа и Траян. По словам очевидца аварии, таксист сказал, что не заметил переходившую дорогу женщину, в результате чего наехал на неё.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе «Chisinau.fail». Судя по изображениям, женщина после аварии находилась в сознании. Однако остаётся неизвестным, в каком она состоянии находится на данный момент.

Полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП.