На Ботанике таксист сбил женщину, переходившую дорогу по зебре (ФОТО)

Молодая женщина была сбита таксистом, когда переходила проезжую часть по пешеходному переходу и на красный сигнал светофора.
Инцидент произошёл в столичном секторе Ботаника, на пересечении бульваров Дачиа и Траян. По словам очевидца аварии, таксист сказал, что не заметил переходившую дорогу женщину, в результате чего наехал на неё.
Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе «Chisinau.fail». Судя по изображениям, женщина после аварии находилась в сознании. Однако остаётся неизвестным, в каком она состоянии находится на данный момент.
Полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП.
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