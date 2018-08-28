На Ботанике таксист сбил женщину, переходившую дорогу по зебре (ФОТО)

На Ботанике таксист сбил женщину, переходившую дорогу по зебре (ФОТО)

Молодая женщина была сбита таксистом, когда переходила проезжую часть по пешеходному переходу и на красный сигнал светофора.

Инцидент произошёл в столичном секторе Ботаника, на пересечении бульваров Дачиа и Траян. По словам очевидца аварии, таксист сказал, что не заметил переходившую дорогу женщину, в результате чего наехал на неё.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе «Chisinau.fail». Судя по изображениям, женщина после аварии находилась в сознании. Однако остаётся неизвестным, в каком она состоянии находится на данный момент.

Полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП.

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