На Ботанике столкнулись две машины: на место ЧП прибыли спасатели (ФОТО)

На Ботанике столкнулись две машины: на место ЧП прибыли спасатели (ФОТО)

Авария произошла сегодня в столичном секторе Ботаника. Дорогу не поделили два автомобиля. На место происшествия прибыла пожарная машина, чтобы очистить проезжую часть.

ДТП случилось на пересечении улиц Куза-Вода и Сармизеджетуса. В зоне образовалась пробка. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, на место происшествия прибыл пожарный расчёт, чтобы очистить проезжую часть, передаёт jurnal.md.

Информация о пострадавших не поступала. Все обстоятельства аварии выясняются.

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