На Ботанике столкнулись два грузовика, один из них перевернулся на бок (ФОТО, ВИДЕО)

На Ботанике столкнулись два грузовика, один из них перевернулся на бок (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткая авария случилась на столичной улице Валя Кручий.

На место происшествия прибыли полиция и бригада скорой помощи. По предварительным данным, были госпитализированы двое рабочих, пишет protv.md. Грузовик, наполненный строительным материалом для восстановления дорог, перевернулся на бок, в результате чего всё содержимое оказалось на проезжей части. Из-за аварии на улице затруднено дорожное движение.

Первые фотографии и видео выложили очевидцы в группу Facebook “Город без маршруток”. Свидетели говорят, что на этом участке дороги всегда случаются аварии, а ситуацию усложняют огромные ямы на этом участке, которые водители пытаются объехать и создают таким образом аварийную ситуацию.

– Думаю, что снова сделали дорогу без признаков ремонта, – справедливо заметил пользователь соцсети.  

Напомним, что сегодня в Теленештах произошла жуткая авария, в результате чего молодой человек скончался, не сумев выбраться из автомобиля, угодившего в канаву с водой.

 

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