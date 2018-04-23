На Ботанике столкнулись два грузовика, один из них перевернулся на бок (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткая авария случилась на столичной улице Валя Кручий.

На место происшествия прибыли полиция и бригада скорой помощи. По предварительным данным, были госпитализированы двое рабочих, пишет protv.md. Грузовик, наполненный строительным материалом для восстановления дорог, перевернулся на бок, в результате чего всё содержимое оказалось на проезжей части. Из-за аварии на улице затруднено дорожное движение.

Первые фотографии и видео выложили очевидцы в группу Facebook “Город без маршруток”. Свидетели говорят, что на этом участке дороги всегда случаются аварии, а ситуацию усложняют огромные ямы на этом участке, которые водители пытаются объехать и создают таким образом аварийную ситуацию.

– Думаю, что снова сделали дорогу без признаков ремонта, – справедливо заметил пользователь соцсети.

Напомним, что сегодня в Теленештах произошла жуткая авария, в результате чего молодой человек скончался, не сумев выбраться из автомобиля, угодившего в канаву с водой.