На Ботанике столб со светофором еле держится, и в любой момент может рухнуть

На Ботанике столб со светофором еле держится, и в любой момент может рухнуть

Столб, на котором установлен светофор, расположенный на пересечении улицы Куза-Водэ и бульвара Дачия в столичном секторе Ботаника, вот-вот рухнет из-за ржавчины, которая разъела железо.

Представители муниципального предприятия «Lumteh» подтвердили, что они несут ответственность за светофоры, установленные в столице, передаёт tv8.md.

– Мы отправим команду на место происшествия, которые засвидетельствуют этот случай. Если столб действительно повреждён, он будет заменён в кратчайшие сроки, – сообщил представитель мунпредприятия.

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