На Ботанике спасатели вызволили собаку, провалившуюся в канализационный колодец (ФОТО)

На Ботанике спасатели вызволили собаку, провалившуюся в канализационный колодец (ФОТО)

Необычная спасательная операция была проведена накануне, 18 сентября, на улице Четатя Албэ.

Согласно информации Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, собаку, провалившуюся в открытый канализационный колодец, заметил прохожий. Он тут же вызвал спасателей.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что животное находится на глубине около 3 метров. Им удалось без проблем и быстро, в течение 15 минут, достать собаку. Животное не пострадало.

По статистике ГИЧС, с начала текущего года было спасено 11 животных.

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