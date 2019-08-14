На Ботанике сгорел припаркованный автомобиль (ФОТО)

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Этим утром в столичном секторе Ботаника загорелась машина. Инцидент произошёл на бул. Дачия, 22/2.

Автомобиль выгорел полностью, пишет telegraph.md. Во время пожара были слышны взрывы, которые не на шутку напугали местных жителей.

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные, однако спасти транспортное средство не удалось. Пострадавших в результате пожара нет.

Кадры инцидента появились в социальных сетях. Некоторые очевидцы высказывают предположение, что кто-то намеренно поджёг машину.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Фото: Facebook/ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам