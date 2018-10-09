На Ботанике сбили выбежавшего из-за троллейбуса несовершеннолетнего зацепера

По словам очевидца, ребёнок вместе с друзьями катался на троллейбусе, зацепившись за него.

Инцидент произошел в столичном секторе Ботаника, на перекрёстке бульваров Дачия и Траян.

– Глупо вышло. Подошёл мужчина, чтобы сказать, что не надо так, один испугался и хотел дать деру, по всей видимости, и, сделав шаг, его задела машина, – написал в группе «Город без маршруток» очевидец происшествия Сергей Потороакэ.

Предполагается, что дети являются воспитанниками интерната. Как сообщил свидетель аварии, пока он находился на месте ЧП, ребёнок не двигался и не реагировал. Другие очевидцы утверждают, что мальчик позже начал подавать признаки жизни.

– Дети из интерната №3. У пострадавшего ребенка перелом обеих костей голени левой ноги и шоковое состояние. Видимо работники интерната не собираются присматривать за воспитанниками. Вот и сбегают в город, кто попрошайничать, кто другим заниматься, – написал Юрий Трофимов.

Обстоятельства случившегося выясняются.