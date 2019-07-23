На Ботанике, Рышкановке и Чеканах назначены новые вице-преторы

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В столичных претурах секторов Ботаника и Чеканы назначены новые вице-преторы. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 23 июля, исполняющий обязанности генерального примара столицы Адриан Талмач.

Так, Юрий Витнянский стал вице-претором сектора Ботаника, а Илие Цуркан – сектора Чекана. В то же время вице-претор сектора Рышкановка Роман Андриеш был освобожден от должности. Его место занял Виталий Мукан.

Напомним также, что новым претором Рышкановки стал Влад Мельник, также назначенный распоряжением исполняющего обязанности генерального примара после освобождения Николая Балаура от должности, пишет moldpres.md.