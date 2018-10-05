На Ботанике произошла цепная авария с участием трёх машин (ФОТО)

Сегодня утром на бульваре Дачия столичного сектора Ботаника произошла ещё одна авария.

Участниками ДТП стали три машины, пишет protv.md. В результате столкновения никто не пострадал, однако транспортные средства получили серьёзные технические повреждения.

По данным полиции, первый в цепочке водитель автомобиля марки Ford резко затормозил, отчего две другие машины врезались одна за другой, не успев предотвратить удара. Органы правопорядка проводят проверку.

Напомним, что сегодня утром на столичном бульваре Дачия произошло ещё одно ДТП. Грузовик одной из молдавских компаний перевернулся и задел ещё один автомобиль.