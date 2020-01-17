На Ботанике полным ходом ведутся работы по установке спортивных площадок (ФОТО)

На Ботанике полным ходом ведутся работы по установке спортивных площадок (ФОТО)

Пока позволяют погодные условия, в столичном секторе Ботаника ведутся работы по благоустройству дворов. Рабочие продолжают устанавливать фитнес и workout площадки. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Завершаем работы по установке workout-элементов (брусья и турники) в столичных дворах сектора Ботаника. В течение нескольких дней будут завершены площадки на Куза-Водэ, 35, Траян, 7/1, Дачия, 38/2 и Дачия, 28/3 (младшего и старшего корпусов лицея Дм. Кантемира), – написал вице-претор.

Стоит отметить, что за последние два года в рамках программы по благоустройству дворов в Кишиневе было установлено 150 фитнес и workout площадок, 36 из которых находятся на Ботанике.

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