На Ботанике полным ходом идут работы по ремонту лестниц и укладке тротуара (ФОТО)

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В столичном секторе Ботаника, на Дачия, 2-14, продолжаются работы по ремонту лестниц и укладке тротуара. Здесь будет выложено новое тротуарное покрытие длиной в 800 метров и осуществлен ремонт не только главной лестницы по адресу Дачия, 2, но и других второстепенных подъемов и спусков с аллеи.

По словам вице-претора Ботаники, проект реконструкции предусматривает установку уличного декоративного освещения и размещения скамеек.

Претурой сектора Ботаника было выделено на реализацию данного проекта 1,5 млн. леев. Работы начались на второй день после второго тура местных выборов – 5 ноября, и уже выполнены на 30%. Планируем завершить работы через 3-4 недели, – добавил он.