На Ботанике полным ходом идёт ремонт тротуаров (ВИДЕО)

На Ботанике полным ходом идёт ремонт тротуаров (ВИДЕО)

Вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов рассказал о ходе ремонтных работ, которые ведутся на Ботанике.

– Стартовал ремонт тротуаров на улице Николая Зелинского на отрезке улиц Дечебал-Дачия. Проект не получилось закончить в прошлом году, и вот предприятие “Exdrupo” начало работы сейчас, – написал Одинцов в социальной сети.

Он выразил надежду на то, что ремонт будет качественным, и отметил, что для этого за ходом работ будут пристально следить.

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