На Ботанике подвыпивший мужчина грозился спрыгнуть с многоэтажки: его удалось отговорить

На Ботанике подвыпивший мужчина грозился спрыгнуть с многоэтажки: его удалось отговорить

Как сообщила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, этим утром в службу 112 поступила информация о том, что мужчина пытается спрыгнуть со здания на Ботанике.

К месту происшествия прибыли врачи, спасатели и психолог. В итоге мужчину удалось уговорить спуститься, пишет realitatea.md.

Впоследствии было установлено, что 23-летний житель столицы находился в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент ему оказывают психологическую помощь.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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