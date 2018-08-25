На Ботанике подросток упал с крыши здания с высоты 10 метров (ФОТО)

На Ботанике подросток упал с крыши здания с высоты 10 метров (ФОТО)

Инцидент, едва не завершившийся фатально, произошел минувшим вечером на улице Долина роз.

Согласно информации Нацинспектората по чрезвычайным ситуациям, вызов по телефону 112 поступил в 20.30. Сообщалось, что 11-летний подросток упал с крыши здания.

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали несовершеннолетнему первую помощь. Мальчик выжил, но получил множество травм. Он был госпитализирован.

Все обстоятельства случившегося предстоит прояснить правоохранительным органам.

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