На Ботанике по инициативе ПСРМ начали устанавливать пять фитнес-площадок (ФОТО)

На Ботанике по инициативе ПСРМ начали устанавливать пять фитнес-площадок (ФОТО)

Вице-претор сектора Ботаника сообщил, что сегодня начались работы по установке последних пяти фитнес-площадок, которые планировалось установить в текущем году.

По его словам, в первую очередь будет установлена площадка по адресу: Траян 7/1. Работы пройдут в два этапа: сегодня будут установлены фитнес элементы, а через пару дней – брусья с турниками.

– В течение этой и следующей недели будут установлены фитнес-площадки на Куза-Водэ, 35, у лицея им. Дмитрия Кантемира (новый и старый корпуса), на ул. Мунчешть, 804, и Индепенденцей 10/3, – написал Юрий Витнянский на своей странице в социальной сети.

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