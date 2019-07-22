На Ботанике пьяный водитель без прав гнал со скоростью 110 км/ч с двухмесячным ребенком в салоне авто

На Ботанике пьяный водитель без прав гнал со скоростью 110 км/ч с двухмесячным ребенком в салоне авто

В состоянии сильного алкогольного опьянения, с существенным превышением скорости и без прав – таков “послужной” список водителя, которого поймали минувшим вечером на столичном бульваре Дачия. 

Как сообщает пресс-служба НИП, 36-летний мужчина гнал на скорости 110 км/час за рулем машины Ford Transit несмотря на то, что ранее его лишили прав. Как оказалось, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения: 0,76 мг/л.

В салоне авто, помимо водителя, находились его супруга и их двухмесячный ребенок, однако даже это не помешало мужчине совершить целый ряд правонарушений, которые могли привести к трагедии. Обстоятельства случившегося выясняются.

 

 

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