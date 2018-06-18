На Ботанике переходивший дорогу в неположенном месте пьяный пешеход был насмерть сбит автомобилем

От сильного удара мужчина скончался на месте.

Авария произошла в ночь на 18 июня на Мунчештском шоссе, пишет publika.md. По данным полиции, 60-летний погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил улицу в неположенном месте. Убитая горем супруга мужчины стала обвинять в случившемся водителя.

– Он начал переходить дорогу. Как переходил – не знаю, там не было нормального освещения. Ему хорошо, он водитель, а я осталась одна. Что мне делать и куда идти? – сказала жена погибшего.

Водитель автомобиля, сбивший пешехода, утверждает, что мужчина резко вышел на дорогу и не был замечен.

– Он вышел из той стороны, где не было освещения и прямо перед моей машиной. Оказавшись в метре от него, я ничего не смог сделать,- утверждает водитель.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося. Если полиция установит виновность водителя, то ему грозит уголовная ответственность.