На Ботанике патрульные оштрафовали переходившую дорогу в неположенном месте женщину

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Сотрудники Национального инспектората патрулирования оштрафовали женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Инцидент произошёл на бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника.

Фотография, на котором изображены сотрудники НИП и женщина, была опубликована в социальной сети. По словам автора публикации, женщина осталась недовольна тем, что её оштрафовали, поэтому достала телефон и стала снимать на камеру патрульных, передаёт unica.md.

Пресс-секретарь Нацинспектората патрулирования Диана Фетько отметила, что действия проводились в рамках операции, направленной на борьбу с переходом дороги в неположенном месте и с использованием водителями телефонов за рулём.