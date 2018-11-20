На Ботанике обнаружен труп молодого мужчины

На Ботанике обнаружен труп молодого мужчины

Страшная трагедия произошла 19 ноября в одной из квартир на улице Христо Ботева сектора Ботаника. Житель столицы обратился в полицию после того, как обнаружил в квартире бездыханное тело своего сына.

Как сообщил для deschide.md заместитель начальника столичной полиции Сильвиу Мушук, на место трагедии прибыли полицейские и медэксперт, который не обнаружил на теле 31-летнего погибшего следов насильственной смерти.

Органы правопорядка рассматривают версию о самоубийстве, хотя пока не известно, что могло заставить молодого человека покончить с собой. Жертва не оставила предсмертной записки.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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