На Ботанике обнаружен труп молодого мужчины

Страшная трагедия произошла 19 ноября в одной из квартир на улице Христо Ботева сектора Ботаника. Житель столицы обратился в полицию после того, как обнаружил в квартире бездыханное тело своего сына.

Как сообщил для deschide.md заместитель начальника столичной полиции Сильвиу Мушук, на место трагедии прибыли полицейские и медэксперт, который не обнаружил на теле 31-летнего погибшего следов насильственной смерти.

Органы правопорядка рассматривают версию о самоубийстве, хотя пока не известно, что могло заставить молодого человека покончить с собой. Жертва не оставила предсмертной записки.

Обстоятельства инцидента выясняются.