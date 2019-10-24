На Ботанике началась установка ещё одной детской площадки (ФОТО)

На Ботанике началась установка ещё одной детской площадки (ФОТО)

На Ботанике стартовали работы по установке ещё одной площадки для детей. Она будет расположена во дворе домов по бул. Дачия 25, 29, 33 и 37.

– Мы нашли место у 29-го дома для размещения детской площадки. Работы на данном объекте будут завершены в течение двух дней, а уже в выходные местных детишек ждёт праздник в честь открытия площадки, – сообщил на своей странице в социальной сети вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Витнянский также подчеркнул, что на протяжении последних двух лет по программе социалистов в Кишинёве были установлены более сотни таких площадок.

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