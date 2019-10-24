На Ботанике началась установка ещё одной детской площадки (ФОТО)

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На Ботанике стартовали работы по установке ещё одной площадки для детей. Она будет расположена во дворе домов по бул. Дачия 25, 29, 33 и 37.

– Мы нашли место у 29-го дома для размещения детской площадки. Работы на данном объекте будут завершены в течение двух дней, а уже в выходные местных детишек ждёт праздник в честь открытия площадки, – сообщил на своей странице в социальной сети вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Витнянский также подчеркнул, что на протяжении последних двух лет по программе социалистов в Кишинёве были установлены более сотни таких площадок.