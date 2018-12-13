На Ботанике мужчина упал с высоты во время ремонта крыши (ВИДЕО)

Мужчина упал с 4-метровой высоты и оказался на крыше другого здания, расположенного на бульваре Дачия. Инцидент произошёл вчера, 12 декабря, пострадавшему понадобилась помощь спасателей.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, 58-летний мужчина проводил ремонтные работы на крыше одного из учреждений, а в один момент из-за невнимательности потерял равновесие и упал. В результате ЧП пострадавший получил многочисленные травмы и находился в состоянии шока.

На место происшествия прибыл экипаж пожарных, который установил, что обездвиженный мужчина находится на крыше здания. Спасатели оказали ему квалифицированную помощь, после чего передали бригаде скорой помощи. По данным врачей, которые находились на месте происшествия, жизнь пострадавшего находится вне опасности.