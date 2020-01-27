На Ботанике мужчина с ножом напал и ранил прохожего (ФОТО)

0

Мужчина с ножом напал на прохожего в столичном секторе Ботаника. Карабинерам удалось задержать злоумышленника.

По данным Генерального инспектората карабинеров, инцидент произошёл в ночь на 27 января на улице Сармизегетуза столичного сектора Ботаника. Прохожий получил ножевое ранение правой руки, о произошедшем он сразу сообщил в полицию. По словам пострадавшего, на него напал неизвестный мужчина. Карабинерам, которые прибыли на место происшествия, удалось задержать злоумышленника, передаёт echipa.md.

Личность нападавшего была установлена. Им оказался 43-летний житель столицы. Во время задержания он проявил сопротивление. При нём был найден нож со следами крови. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что на прошлой неделе в секторе Ботаника произошёл подобный инцидент. Двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет попросили у прохожего сигарету. В ответ он пырнул их ножом. Пострадавшие были госпитализированы. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель столицы.