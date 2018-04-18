На Ботанике маршрутка попала в ДТП (ФОТО)

На Ботанике маршрутка попала в ДТП (ФОТО)

Авария произошла утром сегодня, 18 апреля, на пересечении бульвара Дачия и улицы Роз.

Там столкнулись автомобиль марки Volkswagen и маршрутный микроавтобус №112, пишет telegraph.md.

Как свидетельствуют снимки, сделанные на месте происшествия, столкновение нанесло немалый урон легковому автомобилю, однако о пострадавших на данный момент не сообщается.

На данном участке дороги образовалась пробка. Полиции предстоит прояснить все детали происшествия, а также установить его виновника.

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