На Ботанике этой ночью загорелись сразу две машины

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Этой ночью сотрудникам ГИЧС пришлось тушить пламя, охватившее две машины на бульваре Траян, 22. На место происшествия прибыли отряд спасателей и пожарных столичного сектора Ботаника.

Пожарные установили, что пламенем объяты автомобили Range Rover и Hyundai Accent. Огонь повредил салон и часть двигателя двух авто. К счастью, во время пожара людей в машинах не было.

По предварительной версии, причиной возгорания мог послужить поджог. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.