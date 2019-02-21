На Ботанике этой ночью загорелись сразу две машины

На Ботанике этой ночью загорелись сразу две машины

Этой ночью сотрудникам ГИЧС пришлось тушить пламя, охватившее две машины на бульваре Траян, 22. На место происшествия прибыли отряд спасателей и пожарных столичного сектора Ботаника.

Пожарные установили, что пламенем объяты автомобили Range Rover и Hyundai Accent. Огонь повредил салон и часть двигателя двух авто. К счастью, во время пожара людей в машинах не было.

По предварительной версии, причиной возгорания мог послужить поджог. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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