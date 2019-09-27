На Ботанике идут работы по благоустройству территории автогородка, инициированные социалистами (ФОТО)

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На улице Салкымилор в столичном секторе Ботаника продолжаются работы по благоустройству территории автогородка. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Сегодня установили скамейки у ранее возведенного спортивного стадиона и у детской площадки. Также в ближайшее время будут завершены работы по установке фитнес площадки, – отметил вице-претор.

Ранее мы сообщали, что по инициативе Партии социалистов на улице Титулеску стартовали работы по реконструкции тротуара перед Управлением социального обеспечения сектора Ботаника.