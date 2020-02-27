На Ботанике и в Центре ожидаются перебои со светом

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В четверг, 27 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы, сообщает поставщик.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Теилор 5 – с 09:00 до 13:00.

ул. Индепенденцей 5, 5/2, Теилор 11, 16 – с 13:00 до 17:00.

ул. Мазилилор 21, Ворничень 2, бул. Дечебал 2 – с 10:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Тестимицану 27, 29/5 – с 08:45 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.