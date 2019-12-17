На Ботанике и Рышкановке запланированы отключения света

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Поставщик услуги сообщает, что во вторник, 17 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 10,10/1,10A,12,12/1,12/2,14,14/1,16/1, Х. Ботев 5, 9/2, 19/6, 19/7, Измаил 9004 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Рышкановка:

ул. Д. Рышкану 3 – с 09:30 до 17:00.

ул. З. Арборе 5 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.