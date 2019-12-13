На Ботанике и Буюканах запланированы отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 13 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 621, Милано 10 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

шос. Балкань 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 9 – с 09:25 до 17:00.

ул. Щусева 60 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.