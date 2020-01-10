На Ботанике и Буюканах запланированы отключения электричества

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Premier Energy Distribution сообщает, что в пятницу, 10 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 258 – с 09:10 до 11:30.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Басарабией 8 – с 08:45 до 14:00;

ул. Дойна и Алдя-Теодорович 19-65, 20-68, Ион Лука Караджале 2-6, 3-5, И. Пеливан 18, 19, 22/1, Лэтэрецу Мария 5, Н. Костин 9-53, 22-48, 9999, Парис 9-25, 10-26, В. Погор 10А – частично с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.