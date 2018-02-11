На Ботанике двое пьяных сотрудников ЧОП открыли стрельбу, ранив человека

Из-за инцидента частное охранное предприятие может остаться без лицензии.

Конфликт произошел в пятницу, 9 февраля. Двое нетрезвых охранников ЧОП DVS Service, находившиеся не на работе, устроили “разборки” с автовладельцем, который, проезжая рядом, задел их зеркалом, пишет tv8.md.

В какой-то момент один из агрессоров, 23-летний молодой человек, достал пневматический пистолет марки KWC и несколько раз выстрелил из него в водителя в область плеча. Несколько выстрелов пришлись и на пассажира в машине, причинив ему травму правого глаза. Пассажир был в срочном порядке госпитализирован.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что стрелявший охранник не владеет легально каким-либо оружием, а также не имеет при себе служебного оружия. Откуда у него взялся пневматический пистолет, стрелявший отвечать отказался. Оружие было конфисковано.

В ходе расследования выяснилось, что охранник работал в данной фирме около 8 месяцев, но не прошел специальные курсы подготовки – их прохождение было запланировано на март текущего года. Тем не менее, ему было выдано служебное оружие марки “Байкал-442”, которого в момент инцидента при нем не было.

На имя стрелявшего будет возбуждено уголовное дело, он задержан на 72 часа. Он также должен быть уволен из охранной фирмы.

Что касается самого ЧОП, то теперь его ждет проверка. Инцидентом занялось Генеральное управление общественного порядка. Если в работе фирмы будут найдены нарушения, ей будет дан определенный срок для их устранения, в противном случае у ЧОП будет отозвана лицензия.