На Ботанике два авто не поделили перекрёсток: пострадал пассажир (ВИДЕО)

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Авария произошла прошлым вечером на Ботанике. В результате ДТП 46-летняя женщина попала в больницу.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, пишет echipa.md, за рулём автомобиля BMW находился 21-летний мужчина, а машиной Toyota управлял 26-летний водитель. Предварительно известно, что последний ехал по улице Буребиста и столкнулся со вторым транспортным средством на пересечении с бульваром Дачия. В результате удара женщине-пассажиру понадобилась госпитализация.

Обстоятельства инцидента выясняются. Водитель, которого признают виновным, будет наказан в зависимости от тяжести травм пострадавшей.

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