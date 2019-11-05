Стараниями социалистов на бульваре Дачия до конца года отремонтируют лестницу и благоустроят аллею (ФОТО)

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По адресу Дачия, 2 ведутся работы по реконструкции лестницы и благоустройству аллеи. Подробности на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Над этим проектом социалисты и претура Ботаники работали с августа. Все работы будут завершены до конца года. Будет полностью благоустроена аллея от улицы Христо Ботева до улицы Матей Мило: демонтировано старое покрытие и уложена новая плитка, размещены скамейки и установлено парковое освещение. Будут реконструированы все спуски от аллеи к проспекту, починены лестницы у библиотеки Ломоносова, – рассказал о рабочих планах Витнянский.

Он также уточнил, что будет полностью изменён облик центральной лестницы на Дачия, 2.