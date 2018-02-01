На Ботанике, Буюканах и Чеканах частично выключат электричество

О предстоящих отключениях потребителей предупреждает поставщик.

Так, завтра, 2 февраля, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника

Куза-Водэ, 27/1, 27/2, 29, 29/2, 31, 33, 35, 35/2, 35/4, 35/3A, 37, 37/1, 39/2, 39/4 – с 09:00 до 17:00.

Буюканы

Г. Кодряну, 1-11, 2-12, Корнулуй, 5, 5/2, 7/1, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 11/1, 13/1, 13/2, 13/4, 17, 22, 23, 23A, 24, 26, 28, Друмул Таберей, 2-38, 17-39, Дурлешть, 11, Тоамней, 1, 3, 5, 7, В. Лупу, 61-73, Вовинцень, 1-9, 4-14 – с 10:00 до 17:00.

Чеканы

Узинелор, 186/5, 188, 198, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 214 – с 09:10 до 12:00.