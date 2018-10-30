На Ботанике автомобиль сбил подростка, переходившего дорогу на красный свет

Юноша был доставлен в больницу скорой помощи после того, как на него наехала машина.

Инцидент произошёл сегодня, 30 октября, на пересечении бульваров Дачия и Дечебал в столичном секторе Ботаника, пишет protv.md. По данным полиции, 45-летний водитель автомобиля марки Mercedes сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе. Как сообщили очевидцы аварии, пострадавший переходил дорогу на красный свет светофора.

В результате ДТП юноша получил травмы и был госпитализирован. Органы правопорядка расследуют это дело.