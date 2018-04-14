На Ботанике автомобиль сбил пешехода: пожилую женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии (ФОТО)

На Ботанике автомобиль сбил пешехода: пожилую женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии (ФОТО)

Инцидент произошёл сегодня приблизительно в 14:30 на бульваре Куза-Водэ, 24, недалеко от магазина Unimarket.

По словам очевидца, приславшего фотографии в редакцию портала АиФ, водитель, который сбил женщину пытался сбежать с места происшествия, но был пойман. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи госпитализировала жертву, которая находилась в этот момент без сознания. Пока остаётся неизвестно, в каком она состоянии.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции.

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