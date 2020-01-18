На Ботанике автомобиль протаранил автомобиль, проехавший на красный свет (ВИДЕО)

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Водитель легковушки проехал на красный сигнал светофора, в результате чего в него врезался другой автомобиль, который ехал по правилам. Момент столкновения попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения.

По словам интернет-пользователей, ДТП произошло вчера вечером на пересечении бульвара Дачия и улицы Букурешть в столичном секторе Ботаника. На кадрах видно, что водитель нарушил ПДД, проехав на красный сигнал светофора, в результате чего в него врезался другой автомобиль, передаёт protv.md.

Видеозапись была опубликована в группе соцсети ГБМ.