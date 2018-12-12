На Ботанике автомобиль насмерть сбил переходившую в неположенном месте женщину

На Ботанике автомобиль насмерть сбил переходившую в неположенном месте женщину

Трагедия произошла в ночь на 12 декабря на улице Мунчештское шоссе столичного сектора Ботаника.

Автомобиль насмерть сбил 69-летнюю женщину, которая попыталась перейти дорогу в неположенном месте, пишет canal2.md. По данным полиции, из-за высокой скорости, а также плохой видимости 33-летний водитель не смог избежать столкновения. В результате ДТП женщина скончалась на месте.

Напомним, что вчера вечером ещё одна женщина, переходившая дорогу на трассе Кишинёв – Хынчешты, была насмерть сбита автомобилем. 39-летний уроженец Хынчешт, находившийся за рулём автомобиля Toyota, сбил 53-летнюю женщину, которая переходила улицу в неположенном месте.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий выясняются. В обоих случаях водителям грозит уголовное наказание.

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